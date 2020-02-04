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СБУ задержали в "Борисполе" организатора схемы незаконного ремонта самолетов

СБУ задержали в "Борисполе" организатора схемы незаконного ремонта самолетов
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:СБУ задержали беглеца в зоне паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину.

Контрразведка СБУ задержала в аэропорту "Борисполь" организатора схемы ремонта и технического обслуживания военно-транспортных самолетов одной из африканских стран. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В международном аэропорту "Борисполь" контрразведка СБУ задержала организатора противоправной схемы по ремонту и техническому обслуживанию военно-транспортных самолетов одной из африканских стран. Злоумышленник находился в розыске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ноябре 2018 года сотрудники СБУ разоблачили специалистов одного из отечественных госпредприятий, которые без разрешения Государственной службы экспортного контроля осуществили ремонт воздушных судов иностранного государства.

После объявления злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 УК (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), организатор сделки – столичный коммерсант ‒ сбежал в одну из стран ЕС, где скрывался от украинского правосудия.

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"Задержали беглеца в зоне паспортного контроля международного аэропорта "Борисполь" после возвращения в Украину. Сейчас ему избрана мера пресечения", - информирует СБУ.

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СБУ, Борисполь, Организатор, Незаконный ремонт самолетов.
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