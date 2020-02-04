4 февраля - приметы и обряды в Тимофеев день

Новости Украины:Приметы на 4 февраля подскажут, какой будет погода в ближайшие дни, а также стоит ли ждать ранней весны.

Традиции на 4 февраля

Считается, что в этот день половина зимы уже прошла, и хозяева все чаще с опаской заглядывали в амбары и сусеки: хватит ли зерна до нового урожая, не придется ли голодать. К весне людям становилось все тяжелее, и муку для хлеба приходилось мести по сусекам.

Часто в этот день бывает холодно - дремать не дают тимофеевские морозы, которые «сшибают рог зиме». Часто с этих дней начинаются настоящие февральские метели.

Полагалось в этот день осматривать омшаники, где зимуют пчелы, и прислушиваться: если пчелы жужжат еле слышно - они переносят зиму легко; беспокойное гудение говорит о неблагополучии пчелиной семьи.

Еще в этот день на донцах, на которых пряли, катались первые в деревне рукодельницы. Считалось, что у того, кто дольше прокатится, лучше уродится лен.

Приметы на 4 февраля

Чем больше выпадает снега, тем выше урожай зерна.

Пора не дремать - сохи ладить, телеги поправлять.

Тимофеевский мороз ползимы с собой унес.

Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя.

Если в мороз вспотели окна - жди потепления.

Если в этот день метель - всю неделю мести будет; если солнце - весна в этом году будет ранняя.

Узоры поднимаются вверх по стеклу - к морозам; идут вбок - к оттепели.