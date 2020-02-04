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В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду

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В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине ожидается значительное ухудшение погоды из-за перемещения активного южного циклона.

В ближайшие дни в Украине прогнозируют ухудшение погоды и похолодание, сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник 4 февраля в западных областях страны ожидается дождь и мокрый снег. На Прикарпатье днем возможны значительные осадки. На остальной территории без осадков, исключением станут северные, а также Винницкая и Одесская области, где возможны небольшие дожди.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла. В Карпатах в течении суток 0-4° мороза, в южных областях - 7-12° тепла. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

В Карпатах ночью небольшой, днем сильный снег, метель с порывами ветра 20-25 м/с, на дорогах гололедица.

В Киеве во вторник практически без осадков, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура в Киеве днем 4 февраля была зафиксирована в 2002 году и составила 13,7° тепла, самая низкая ночью – 26,7° мороза в 1911 году.

Прогноз погоды на 4 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 4 февраля:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +3...+5
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +4...+6
  • Ровно – +3...+5
  • Житомир – +3...+5
  • Винница – +3...+5
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +6...+8
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +3...+5
  • Чернигов – +3...+5
  • Сумы – + 3... + 5
  • Полтава – +3...+5
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +5...+7
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +3...+5
  • Харьков – +3...+5
  • Киев – +3...+5

В среду 5 февраля в связи с перемещением активного южного циклона ожидаются сложные погодные условия. Ночью снег, на Прикарпатье и в Карпатах – сильный снег. В центральных областях также значительный, местами сильный снег, налипание мокрого снега и гололед. На юге и востоке значительный дождь с переходом в мокрый снег.

Ветер усилится до 15-22 м/с, на юге и востоке в отдельных районах 25 м/с, метели. На дорогах гололедица.

Температура 5 февраля ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях1-8° тепла.

В Киеве также ожидается снег и метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 1° тепла.

Прогноз погоды на 5 февраля, фото: meteo.gov.ua

6 февраля в центральных областях Украины значительный, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; в южных областях значительный дождь, с переходом в снег, в восточных областях значительный мокрый снег и дождь; на Прикарпатье и в Карпатах мокрый снег и снег, ночью сильный; на остальной территории умеренный снег.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-20 м/с, на остальной территории 17-22 м/с, в отдельных районах 25 м/с, метели.

Температура 6 февраля снижение температуры ночью до 5-10° мороза, днем до 1-6° мороза; в южных и восточных областях в течение суток 0-5° (на Харьковщине ночью до 7°) мороза. На дорогах страны гололедица.

В Киеве и Киевской области 6 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, снижение температуры ночью до 4-9° мороза, днем до 1-6° мороза. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 6 февраля, фото: meteo.gov.ua

7 февраля в Украине небольшой (в Карпатах умеренный) снег, температура ночью 3-9° мороза, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге местами 0-3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 6-11° мороза. 8 февраля без осадков, лишь в восточной части, в Крыму и Приазовье небольшой снег, температура ночью 6-12° мороза, днем 1-6° мороза, на востоке до 9° мороза; в Карпатах ночью 11-16°, днем 4-9° мороза.

Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua

В Киеве и Киевской области 7 февраля небольшой снег, 8 февраля без осадков. Температура ночью 7 февраля 4-9° мороза, 8 февраля 7-12° мороза, днем 1-6° мороза.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook, в течение 4-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Дождь, Февраль, Прогноз погоды, Погода 4 февраля.
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