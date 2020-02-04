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Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля

Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля
10:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На Агафия наблюдали за птицами и отправлялись в амбары, чтобы посмотреть, сколько до весны осталось хлеба.

Именно 5 февраля православная церковь отмечает день мученика Агафангела, а также почитает память великомученика Климента. Эти два человека в свое время пострадали за веру в Иисуса Христа, претерпели большое количество пыток от язычников, но от истины не отреклись.

Это день обыденных хлопот. Работать 5 февраля не возбранялось. В день Агафия-Полухлебника продолжали считать, сколько еды требуется для скотины, смотрели, что имеется в закромах. Если требовалось, пополняли свои запасы, потому что весной зерно резко вырастало в цене, а как раз в начале февраля можно было купить его выгоднее. Вся семья радовалась, если обнаруживались излишки припасов. Также проводилась проверка зерна, подготовленного для посева. Перебирали семена, избавлялись от зерен, которые оказывались испорченными. Приводили в порядок погребы и хранилища. Вспоминали народные приметы.

Хозяева 5 февраля убирали в закромах – выметали ненужный сор, мыли стены, пол, чинили крышу, двери. Таким образом, готовили помещения для нового урожая. Говорили: "Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерну ведет". День, как правило, проходил в хлопотах, ведь ранее было большое количество празднеств, и накопилось много работы. Впереди была весна и посевные, а потому, следовало позаботиться обо всем заранее.

Приметы на 5 февраля

Синицы щебечут под окном - к сильной зимней стуже.

Много снега в этот день лежит вокруг - к хорошему, урожайному году. Сугробы в поле - к обилию хлеба.

Какая погода с утра - таким будет и весь декабрь. Если мороз особенно сильный, зима наступит очень рано. Если солнце и легкая оттепель - начало зимы обещает быть теплым и мягким.

Погода после полудня предвещала такие же климатические условия и в январе.

4 февраля - приметы и обряды в Тимофеев день

Тот, кто родится в этот день, будет нездоров, но проживет долго.

На ужин на Агафия-Полухлебника хозяйки обычно пекли куриные пироги. Это блюдо символизировало плодородие и семейное счастье.

Весь день сухо и морозно - к жаркому августу.

Белка выбирается из гнезда на воздух - к оттепели.

Сильная метель в этот день - будет мести еще долго!

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 5 февраля, Какой завтра праздник, Агафьин день, Агафий-полухлебник.
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