Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы

Новости Украины:Франция готова расшифровать "черные ящики" сбитого в Иране самолета МАУ.

Франция готова исследовать бортовые регистраторы самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины, сбитого в январе возле Тегерана, если будет такой запрос с украинской стороны, заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Позиция Франции по поводу возможности исследовать "черные ящики" во Франции является вполне положительной. Я об этом официально сообщил в МИД Украины. Если будет запрос с украинской стороны — мы готовы", - сказал он в интервью, опубликованном на сайте "hromadske" во вторник.

Дипломат подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь Парижа, если есть запрос на транспортировку "черных ящиков" во Францию и добавил, что во Франции находится одна из лучших в мире лабораторий для анализа "черных ящиков".

"У нас есть техническая возможность и политическая воля это сделать", - добавил он.

В то же время де Понсен отметил, что Украина сначала должна получить "черные ящики" от Ирана, а затем французские эксперты готовы исследовать их как в Украине, так и во Франции.

"То есть сначала надо, чтобы иранцы отдали эти ящики украинцам. Затем мы готовы их исследовать — или здесь, на месте, если это технически возможно, или же перевезти во Францию, и исследовать их в нашей лаборатории возле Парижа", - сказал он.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

2 февраля в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

3 февраля директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета.

После этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств трагедии сбитого в Иране самолета.

"Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и работает в штатном режиме, мы на постоянной связи с нашими коллегами, которые находятся в Иране. Позиция Украины остается неизменной: мы настаиваем на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО в понедельник.

Украина, заявил Данилов, в очередной раз подчеркивает свою готовность к максимально тесному сотрудничеству с иранской стороной в вопросе расследования причин трагедии и имеет для этого все технические и научные возможности, в частности в вопросе исследования "черных ящиков"