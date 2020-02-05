5 февраля - приметы и обряды в Агафьин день

Новости Украины:На Агафия наблюдали за птицами и отправлялись в амбары, чтобы посмотреть, сколько до весны осталось хлеба.

Традиции на 5 февраля

Свое название Агафий-полухлебник этот день получил потому, что хозяева проверяли запасы хлеба, считая, хватит ли оставшегося до нового урожая, не придется ли семье голодать. Проверяли и зерно, предназначенное для посева. Закрома, которые уже опустели, приводили в порядок: выметали и вычищали их, поправляли стены и двери. Вообще этот день считался временем домашних забот.

Загадывали о погоде: наблюдали за появлением птиц - если утром синица кричит, то это к сильному морозу. В феврале крестьян заботило, сколько снега на полях - хватит ли его, чтобы позже напоить поля, ведь снег глубок - хлеб хорош.

В течение дня наблюдают за погодой: какова она с утра до полудня, такой, говорят, будет и первая половина следующей зимы, а погода с полудня до вечера предвещает погоду второй половины будущей зимы.

Приметы и поверья

На Агафия наблюдали за птицами:

утром кричит синица – к морозу;

утки и гуси в снегу купаются – к оттепели или метели.

Существуют и другие приметы, связанные с этим днем:

Много снега на Агафоника – к хорошему урожаю хлеба.

Морозный и солнечный день – к жаркому августу.

Ярко солнышко светит – к ранней весне.

Белки по деревьям скачут – к оттепели.

По погоде первой половины дня определяли, каким будет январь в следующем году.

Люди, родившиеся 5 февраля – труженики. Они проживут долгую жизнь, но будут отличаться слабым здоровьем. Им подходят корунд и сапфир.