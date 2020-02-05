Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Новости Украины:Патриарх Филарет без уважительных причин отсутствовал на шести заседаниях Священного Синода подряд, невзирая на письменное приглашение.

Православная церковь Украины на заседании Священного Синода 4 февраля прекратила полномочия Почетного патриарха Филарета в Священном Синоде, сообщила пресс служба ПЦУ.

"Учитывая, что Почетный патриарх Филарет потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией, не подал письмо на имя Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, с обращением к Священному Синоду по соборного рассмотрения своего будущего положения в Православной церкви Украины, как это было определено в п. 4 Журнал №30 заседания Священного Синода от 24 июня 2019 - установить, что Почетный Патриарх Филарет с 24 июня 2019 является архиереем Православной церкви Украины на покое", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ПЦУ отметили, что "учитывая все, выше сказанное, а также отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение - остановить полномочия Почетного патриарха Филарета как члена Священного Синода"

Также на заседании Синод констатировал, что Почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, названные им у не уставный способ епископами, не являются, сделанное для них и сделанное ими - все ничтожно.

В ПЦУ добавили, что на заседании также было решено напомнить Почетному патриарху Филарету и его окружению об обращении Архиерейского Собора к примирению и прекращение самоизоляции.