Дубилет ответил на обвинения в фальсификации электронной переписи населения

Дмитрий Дубилет отреагировал на появившеюся вчера информацию по поводу фальсификаций во время проведения переписи населения. Свой ответ он опубликовал на своей страничке в Фейсбук.
"Вчера в интернете распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения", - написал он. Дубилет добавил, что в основном фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах и один из них предложил нам за $1500 снять публикацию.
Он также заявил, что нет никакой сенсации в том, что его перепись и перепись Госстата практически совпадают. Дубилет акцентировал внимание на том, что и раньше говорил о совпадении результатов. В качестве подтверждения он ссылается на несколько своих заявлений.
Один из методов его "Оценки" предполагает использования техники "елки". "Эту "елку" мы взяли сразу из двух источников - данных Госстата и данных государственных реестров. К счастью, эти две "елки" совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости", - утверждает он.
Дмитрий Дубилет говорит, что не понимает зачем делать из этого "сенсацию". Он допускает возможность того, что подобные фейки распространяют люди, чьи схемы на миллионы гривень были разоблачены. Сейчас у министра готовят материалы в Государственное бюро расследований по поводу подобных схем.
Напомним, Дубилет не понимает, зачем в Кабмине находится отделение Ощадбанка.