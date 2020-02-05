Дубилет ответил на обвинения в фальсификации электронной переписи населения

Новости Украины:Министр Кабинета министров отреагировал на публикации СМИ по поводу подсчета населения.

Дмитрий Дубилет отреагировал на появившеюся вчера информацию по поводу фальсификаций во время проведения переписи населения. Свой ответ он опубликовал на своей страничке в Фейсбук.

"Вчера в интернете распространился фейк о якобы фальсификации Оценки численности населения", - написал он. Дубилет добавил, что в основном фейк поддерживался платной рекламой и публикациями на сомнительных сайтах и один из них предложил нам за $1500 снять публикацию.

Он также заявил, что нет никакой сенсации в том, что его перепись и перепись Госстата практически совпадают. Дубилет акцентировал внимание на том, что и раньше говорил о совпадении результатов. В качестве подтверждения он ссылается на несколько своих заявлений.

Один из методов его "Оценки" предполагает использования техники "елки". "Эту "елку" мы взяли сразу из двух источников - данных Госстата и данных государственных реестров. К счастью, эти две "елки" совпали практически полностью. Кстати, когда мы обнаружили это совпадение, мы начали танцевать от радости", - утверждает он.

Дмитрий Дубилет говорит, что не понимает зачем делать из этого "сенсацию". Он допускает возможность того, что подобные фейки распространяют люди, чьи схемы на миллионы гривень были разоблачены. Сейчас у министра готовят материалы в Государственное бюро расследований по поводу подобных схем.

Напомним, Дубилет не понимает, зачем в Кабмине находится отделение Ощадбанка.