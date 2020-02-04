Дубилет предлагает ввести единую платформу для документооборота между министерствами

Новости Украины:Правительство планирует запустить единую платформу документооборота для всех министерств.

Правительство планирует создать единую для всех министерств платформу документооборота. Об этом в интервью одному из украинских изданий рассказал Дмитрий Дубилет.

"Сейчас я работаю над тем, чтобы запустить единую платформу на все министерства, чтобы все работали в единой среде, чтобы все документы ходили в одной среде, чтобы все сотрудники были в одной среде, чтобы все задачи фиксировались в одной среде", - сообщил он.

Дубилет рассказал, что это программное обеспечение разрабатывалось на базе iGov. В данный момент этот софт передан на баланс государства, и его можно развивать как отдельный продукт.

Таким образом, можно уменьшить затраты на поддержку новых систем документооборота в различных госорганах.

Министр добавил, что до конца февраля в правительстве запустят секретариат правительства и прохождения нормативно-правовых актов в других министерствах, а полностью по всему Кабмину - до конца первого полугодия.

Напомним, Дмитрий Дубилет считает, что электронные выборы помогут вернуть молодежь на избирательные участки.