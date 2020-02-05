Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля

Новости Украины:6 февраля Православная церковь почитает блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню, в миру Евсению.

6 февраля отмечают День Аксиньи-весноуказательницы (Полузимницы, Полухлебницы). Говорят, что в это время продолжается "перелом зимы". В старину говорили, что 6 февраля отмечается "Аксинья-полузимница", а в церкви молятся блаженной Ксении Миласской (Евсевии) – монахине с загадочной и интересной судьбой, которая была предана христианской вере и обладала даром утешать всех страдающих. Она была дочерью знатного человека и однажды покинула отчий дом для того чтобы служить Христу. Построила женский монастырь и всю жизнь провела в трудах, добрых делах и молитвах.

6 февраля православный мир чтит память двух святых угодниц, носивших одинаковое имя Ксения (Аксинья). Первая Ксения Римляныня (в миру Евсения), жившая в V веке в семье знатного римского сенатора, уйдя из родительского дома, чтобы избежать противного ее христианским убеждениям брака, основала женский монастырь, прославившись великой святостью, благочестием и милосердием.

Другая Ксения, которую чтит 6 февраля православный народ,- наша соотечественница, жившая сравнительно недавно - в XVIII веке. Имя ее - Ксения Петербуржская - связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества - юродством Христа ради, то есть "добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии".

Обеих святых угодниц почитали на Киевской Руси с неизменным уважением, поэтому не стоит искать насмешки в народных названиях дня - Полухлебница и Полузимница. Просто к этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть.

Но хоть и делила Полузимница зиму пополам, "а мужику к весне было значительно тяжелее". Что если холода дольше обычного простоят, а лето гнилым и дождливым окажется, хватит ли хлебушка, уродится ли новый, а если уродится, то почем его можно будет купить-продать. Вот и гадали повсеместно 6 февраля на Анисью Полухлебницу о ценах на муку и зерно, для чего один и тот же каравай взвешивали сначала вечером, а затем- утром. Если за ночь вес хлеба уменьшался, надеялись на снижение его стоимости, а если тяжелел к утру хлебушек - пояса потуже затягивали, не рассчитывая, что смогут "за дорого" прикупить зерна в достатке.

Сейчас эти крестьянские страхи не каждый поймет, да и миновали, слава Богу, времена, когда благополучие и достаток всей семьи зависели от холодной зимы, поздней весны или дождливого лета.

На Аксинью, 6 февраля, анализировали погоду и говорили о том, какой будет вся оставшаяся часть зимы. Также интересовались, сколько стоит хлеб, закупали зерно до тех пор, пока оно не выросло в цене. Считалось, что с этого дня начинались самые тяжелые дни, поскольку даже самые большие запасы начинали подходить к концу, а до озимых (первого хлеба) было еще долго. Если в это время хлеб рос в цене, то говорили о скудном урожае в будущем.

Традиции и обычаи дня

По старому стилю, день Аксиньи-полузимницы считали переломом зимы. Озимое зерно пролежало в земле половину срока до восхода. Полагали, что со дня Ксении до новых хлебов понадобится столько хлеба, сколько уже съели. За это и прозвали её в народе полухлебницей.

До нового хлеба половина срока осталось.

Пролежало в земле озимое зерно половину срока до восхода.

Ещё замечали, что Аксинья-полухлебница делит зиму пополам, но не ровно: к весне мужику тяжелее.

О том, каким будет будущий урожай, судили по ценам на хлеб:

понижаются – к богатому урожаю;

повышаются – урожай будет скудным, а хлеб дорогим.

Накануне этого дня крестьяне гадали о ценах на хлеб. Брали печеный хлеб и вечером взвешивали его на весах, а поутру снова взвешивали:

если за ночь вес хлеба убавится, то и цена на него упадет;

если повысится, то и хлеб подорожает;

если же вес за ночь не изменится, то и стоимость прежней останется.