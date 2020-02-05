Скачать
Среда, 05.02.2020
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
Коронавирус: заболели более 24 тысяч людей и около 500 погибло
Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде
Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 6 февраля

Новосад отреагировала на фото Киану Ривза в учебнике

Новосад отреагировала на фото Киану Ривза в учебнике
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины:Министр образования Анна Новосад гневно отреагировала на мем в украинском учебнике истории.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет о стабильно низком качестве украинских учебников и пренебрежении авторским правом.

Так министр прокомментировала обнаруженный в учебнике по Всемирной истории за 11 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логичный и способствует лучшему обучению", - написала Новосад на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, над вопросом, как изменить эту ситуацию, "бился не один министр". "Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию - преодолели. Качество - не появилось", - отметила министр.

Ведомство, по словам Новосад, пошло "наиболее кардинальным путем": реорганизация Института модернизации содержания образования и создание Украинского института развития образования (УИРО), который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы. "Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ (Новая украинская школа – ред.). Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - сообщила она.

В свою очередь, автор обсуждаемого учебника Игорь Щупак заявляет, что фотоколлаж был вставлен в учебник преднамеренно якобы для проверки внимательности учеников и его заметили впервые за два года. "Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, - я сначала не увидел актера. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его… К сожалению, за два года использования книги этот мэм увидели только сейчас", - написал он в Facebook, уточнив, что первым его нашел ученик 10 класса в конце 2019 года. Автор поблагодарил школьника и пообещал отправить комплект книг.

"Современные дети – визуалы… Должны это учитывать", - написал Щупак, отметив, что именно поэтому в учебниках "Всемирная история" для 9-11 классов его авторства широко используются карикатуры, "мэмы" и исторические анекдоты.

Новосад предложила сократить количество ВУЗов в Украине

Щупак является кандидатом исторических наук, заслуженным работником образования Украины, директором музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине" и Украинского института изучения Холокоста "Ткума".

Информация о том, что в учебнике по всемирной истории авторства Щупака вместо известного фото 1932 года "Обед на небоскребе" размещен фотоколлаж, распространилась в соцсетях и в СМИ во вторник. На фотоколлаже рядом с фигурами 11 рабочих размещена фигура современного американского актера Киану Ривза, взятая с фотографии 2010 года, где тот сидит на скамейке в парке. Фотография стала популярным мэмом "Грустный Киану" и основой для множества шуток и коллажей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Школа, Учебники, Образование, Киану Ривз, Анна Новосад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вес и возраст: как не растолстеть в зрелом возрасте
02 "Черные ящики" самолета МАУ: пять стран выдвинули требование Ирану
03 Сильные снегопады, гололед и ветер: на Украину надвигается штормовой циклон
04 Самый полезный напиток: что нужно пить, что бы быть здоровым
05 Арахамия: На этой неделе мы настроены голосовать за землю
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Служба &quot;112&quot;: Когда Украина перейдет на единый экстренный номер
Когда Украина перейдет на единый экстренный номер "112"
В Украине из-за непогоды без света остались десятки населенных пунктов
В Украине без света остались десятки населенных пунктов
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Эшли Грэм рассказала, как рожала сына дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь