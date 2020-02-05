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Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО

Рада провалила проект по выплате пенсий в ОРДЛО
14:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Верховная Рада провалила в первом чтении законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий.

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект №2083-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию", который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

За документ отдали свои голоса 184 народных депутата.

Заместитель министра финансов Юрий Джигир от имени правительства предложил отправить законопроект на доработку, поскольку реализация его положений предусматривает значительные дополнительные расходы государственного бюджета.

"Правительство просит снять с рассмотрения данный законопроект и доработать его в комитете с целью поиска компенсаторов. Упомянутая сегодня цифра - это дополнительные расходы. При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривень. Это нетривиальные дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств. Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами. Предлагаем доработать и подать этот законопроект с соответствующими доходными компенсаторами", - пояснил Джигир во время своего выступления в зале Верховной Рады.

Законопроект №2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

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После провала законопроекта 2083-д, депутаты обязаны были проголосовать за принятие или отклонение базового документа №2083. Его во время голосования поддержали 155 парламентариев. Согласно процедуре, следующим голосованием Верховная Рада могла отправить доработанный проект закона №2083 на повторное первое чтение. Это предложение нашло отклик у зала, за него отдали свои голоса 314 народных избранников.

Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") заявила, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольных украинскому правительству территориях Крыма и Донбасса, имеют право получать как украинскую пенсию, так и выплаты со стороны оккупационных властей.

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Верховная Рада, Законопроект, Донбасс, Пенсии, ОРДЛО.
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