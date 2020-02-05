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Новая модель финансирования: МОН запускает свежий проект

Новая модель финансирования: МОН запускает свежий проект
14:44 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:По словам Гончарука, учреждения профобразования передадут в управление и финансирования области.

Учреждения профессионального образования в Виннице, Одессе и Сумах будут финансироваться за счет областных бюджетов, а не городских.

Об этом рассказал глава украинского правительства Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это пилотный проект Министерства образования и науки. Этот проект будет работать до 2022 года.

По словам премьер-министра, еще в 2016 году финансирование профессионального образования было передано на местный уровень. Этим была создана проблема, когда городам не всегда было выгодно финансировать учреждения профобразования, поэтому они искусственно урезали количество бюджетных мест.

"Дело в том, что в городах-областных центрах работает много разнопрофильных профтехов - аграрные, технические, строительные и тому подобное. Не все они готовят людей для работы в городах. Поэтому городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Через искусственное урезание бюджетных мест страдают как ученики, так и работодатели", - написал Гончарук.

Госфинансиррование университетов теперь не будет зависеть от количества бюджетников

Таким образом, Кабинет министров решил ввести новую модель финансирования, как пилотный.

Теперь учреждения профобразования передаются в управление и финансирования области, чтобы они уже формировали заказ в зависимости от потребностей рынка труда всего региона.

Запуск пилоту планируется с 1 сентября 2020 года.

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Все по теме:

Сумы, Одесса, Винница, Кабмин, Минобразования, МОН, Алексей Гончарук.
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