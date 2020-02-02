Госфинансиррование университетов теперь не будет зависеть от количества бюджетников

Новости Украины:Правительство выделило 16 миллиардов гривень на финансирование университетов.

Министерство науки и образования Украины в 2020 году планирует потратить свыше 16 миллиардов гривень на финансирование ВУЗов. Об этом сообщает пресс-служба МОН Украины.

Там также сообщили, что для порядка 17 университетов финансирование увеличится на 15 миллионов гривень.

Всего же госфинансирование будут получать 136 университетов и 12 филий, которые имеют собственные бюджеты.

С этого года, финансирование университетов будет проходить по новой формуле. Заведения, которые будут показывать лучшие результаты, будут получать больше денег, по сравнению с бюджем прошлого года.

Размеры финансирования будут рассчитываться опираясь на такие критерии: масштаб университета; количество студентов-бюджетников; региональный коэффициент; место в международном рейтинге; количество денег, которые университет привлекает на исследования от бизнеса или международных программ.

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