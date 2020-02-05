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Гончарук: Убираем лишнюю бюрократию при ремонте дорог

Гончарук: Убираем лишнюю бюрократию при ремонте дорог
15:44 Сегодня Телеграф Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского правительства рассказал, что запускают новый проект совместно с Укравтодором.

Кабинет министров начинает экспериментальный проект в ремонте украинских дорог.

Об этом написал премьер-министр Украины в своем Telegram-канале.

По его словам, правительство хочет отменить обязательное получение разрешения от Государственной архитектурно-строительной инспекции о начале выполнения работ по капитальному ремонту дорог общего пользования.

"Отмена этой одной нормы сократит процедуру оформления документов примерно на 3-5 месяцев", - убежден Гончарук.

Теперь подрядчик сможет начать работы сразу после победы в тендере и заключения договора.

Укравтодор похвастался о ходе ремонта и строительства дорог

"Единственное условие - надлежащее качество строительных работ должно осуществляться инженером-консультантом, а строительные работы на период строительства и гарантийного срока качества работ должны быть застрахованы", - добавил премьер.

Гончарук также рассказал, что те, кто не хотят участвовать в эксперименте, будут проходить общую процедуру приобретения права на выполнение строительных работ.

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Дороги, Кабмин, Укравтодор, Алексей Гончарук.
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