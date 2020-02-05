Дело Гладковского: обвинительный акт рассмотрит суд

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в ближайшее время направят в суд.
Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля.
"В ближайшее время дело в отношении заместителя секретаря СНБО будет передано в суд", - сказал он.
Как известно, 17 октября прошлого года НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).