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Дело Гладковского: обвинительный акт рассмотрит суд

Дело Гладковского: обвинительный акт рассмотрит суд
16:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Генпрокурор сообщил, что уголовное дело против экс-заместителя секретаря СНБО скоро будет в суде.

Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в ближайшее время направят в суд.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 5 февраля.

"В ближайшее время дело в отношении заместителя секретаря СНБО будет передано в суд", - сказал он.

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Как известно, 17 октября прошлого года НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

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Все по теме:

СНБО, Руслан Рябошапка, Олег Гладковский, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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