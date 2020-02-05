Следом за Киану: в учебнике по географии обнаружили еще один "фейл"

Новости Украины:В учебнике по географии для 6-классников нашли карту компьютерной игры Skyrim.

После скандала с обнаружением в учебнике по Всемирной истории за 10 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации внимательные украинцы заметили еще один "фейл" от создателей школьных учебников в Украине.

В рекомендованном Министерством образования ученике по географии за 6 класс картой из Skyrim проиллюстрировали главу "Земля на плане и карте".

Об этом рассказал один из учредителей образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко на своей странице в Facebook.

"Как говорят в одной сети кинотеатров "Это уже что-то?" - "Нет, это еще не что-то!". Ибо "что-то" в нашем случае это учебник географии 6 класса авторства Пестушко и Уваровой. Которые решили проиллюстрировать раздел "Земля на плане и карте" картой с известной компьютерной игры Skyrim. Так и хочется закричать Фус Ро Да и отправиться на поиски драконов", - написал Примаченко.

В комментариях к посту он прикрепил подтверждения своих находок в виде web-версий данных учебников.