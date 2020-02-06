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Сенцов о необходимости давления на РФ: Канада все понимает

Сенцов о необходимости давления на РФ: Канада все понимает
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Сенцов поделился впечатлениями от поездки в Канаду.

В отличие от руководства некоторых европейских государств, канадцев нет необходимости убеждать в необходимости продолжения давления на Россию.

Об этом по результатам своего визита в Канаду рассказал корреспонденту Укринформа Олег Сенцов.

"К счастью, здесь нет таких проблем (как в Европе - ред.) и никого не надо убеждать в необходимости продолжения давления на Россию. Они все понимают и занимают твердую позицию", - сказал Сенцов.

По его словам, "очень приятно, что есть такая страна, один из наших наиболее мощных и понимающих союзников".

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Как сообщалось ранее, бывший политзаключенный Кремля, украинский кинорежиссер Олег Сенцов с конца прошлой недели находился в Канаде. Он сначала провел ряд встреч с диаспорой в Торонто, а затем прибыл в Оттаву, где пообщался с главой МИД страны, премьером, вице-премьер-министром, рядом депутатов и правозащитников. Кроме этого он принял участие в двух общественных дискуссиях и просмотре документального фильма "Процесс".

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Россия, Канада, Олег Сенцов.
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