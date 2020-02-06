"Угроза в режиме 24/7, 365 дней в год": директор ФБР оценил действия РФ

Новости мира:Россия продолжает попытки вмешательства в американские выборы.

Директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил в среду в Конгрессе США, что Россия продолжает свои попытки вмешательства во внутреннюю политику США и представляет угрозу для избирательных гонок в течение 24 часов, семь дней в неделю.

Об этом он заявил во время слушаний в среду в Юридическом комитете Палаты представителей США, сообщает The Washington Times.

"Это никогда не останавливалось. Как произошло в 2016 году, так и продолжается до сих пор", - отметил глава американского федерального органа, апеллируя к установленным официальным расследованием данных об участии ГРУ ГШ и других структур во вмешательстве во время прошлых выборов президента.

Он подчеркнул, что не исключает всплеска хакерской активности и кампаний дезинформации со стороны россиян во время избирательных гонок в США и в нынешнем году, поскольку Россия с того времени практически не отступала.

"Это – угроза в режиме 24/7, 365 дней в год", - подчеркнул директор ФБР.

Он подчеркнул, что речь идет не только об угрозе выборам, но и других попытках повлиять на общественное мнение. При этом Рэй заявил, что противостояние этим вызовом является уникальным опытом для ФБР.

Как сообщалось, расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера установило ряд фактов, физических и юридических лиц, причастных к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. В связи с этим указывалось на использование российскими спецслужбами хакерских взломов, публикацию компрометирующей информации на одного из кандидатов в WikiLeaks и влияние через социальные сети на электоральные группы в США.