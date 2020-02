Пинчер: Лондон проводит политику санкций против РФ за нападение на Украину

Великобритания поддерживает суверенитет Украины, а также Владимира Зеленского в его стремлении к проведению реформ в стране.

Об этом заявили глава МИД Великобритании Крис Пинчер, во время выступления в парламенте. Видео с его выступлением опубликовало Посольство Украины в Великобритании на своей страничке в Твиттер.

По его словам, Великобритания все цело поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, как и стремление Президента Зеленского осуществить реформы и побороть коррупцию. За последний год Лондон предоставил Киеву по разным направлениям сотрудничества финансовую помощь в размере 38 миллионов фунтов. Пинчер добавил, что Соединенное Королевство проводит решительную санкционную политику против России за ее нападки на суверенитет Украины.

#UK is a strong supporter of #Ukraine's reforms, providing millions of pounds for technical assistance, as well as its territorial integrity.

"We lead robust sanctions on #Russia for its attacks on Ukraine's sovereignty", @ChrisPincher says in UK Parliament. @foreignoffice pic.twitter.com/w5H8zdqccB

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 4, 2020