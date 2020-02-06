6 февраля - приметы и обряды в День Ксении

Новости Украины:В народном месяцеслове эту дату назвали Ксения, Аксиньин день, Ксения (Аксинья)-полузимница, Аксинья-полухлебница, полузимница.

6 февраля Православная церковь почитает блаженную Ксению Петербургскую и преподобную Ксению Римляныню, в миру Евсению. На греческом языке имя Ксения значит "странница". Святые Ксении, отмеченные 6 февраля, жили в разные столетия и в разных странах, но поразительным образом полностью соответствовали своему имени.

Преподобная Ксения Римляныня была единственной дочерью знаменитого римского сенатора Евсевия. В юные годы она решила остаться девственницей и с двумя рабынями ушла из дома. Приехав в Александрию под видом простых странниц, девушки познакомились с настоятелем обители апостола Андрея, находившейся в Милассе, и прибыли вместе с ним в Миласс.

Здесь Ксения приобрела участок земли, на котором возвела церковь во имя святого Стефана. При церкви она организовала женский монастырь, где позже была посвящена в диаконисы. Святая дева оказывала помощь всем нуждающимся. Она была утешительницей для скорбящих, благотворительницей для бедных, наставницей для грешных. Многие грешные души она привлекла ко спасению.

Умерла преподобная Ксения во второй половине V века. Во время её кончины происходили чудесные знамения.

Приметы и поверья

Какая Аксинья, такая и весна.

Вёдро на Полузимницу – весна красна.

Если на Ксению случится поземка или метель, то до нового урожая все запасы истощатся.

Если на Аксинью-полузимницу хватит жита, то до новых новин останется половина, а до подножного корма – треть.

Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.

Безветренная погода – вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Облака видны на светлом небе – к хорошей погоде.

Редкие и высокие облака – к оттепели.

По примете, кто первый сядет ужинать в этот день из домочадцев, тот первый и умрет. Чтобы отвести беду от детей, старики специально садились ужинать в этот день первыми.

Для этой даты существуют определенные запреты. На Аксинью-полухлебницу нельзя:

ставить квас и брагу, иначе осень будет неурожайная;

завязывать любые узлы, чтобы похороны не накликать;

перестилать постель, иначе заболеете;

стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог;

рассказывать кому-то свой сон.

Сны, приснившиеся 6 февраля, двусмысленные. Они исполнятся, но в жизни будет всё наоборот. С особым вниманием к сновидениям стоит отнестись именинникам дня. Важно и то, что вам приснилось:

волны – к сплетням и пересудам;

делить что-то – к бедственному положению;

камни – к тяжести в животе;

лягушка – к перемене погоды;

носить ребенка на руках – к мыслям о родителях;

третий глаз – к разоблачению дурных дел;

ужаснуться – к спокойной и размеренной жизни;

церковь – к скорой утрате.

Люди, родившиеся 6 февраля, отличаются трудолюбием. Им подходят гематит и сердолик.