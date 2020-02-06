Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?

Новости Украины:По одним данным Суперлуние произойдет буквально на днях, другие источники сообщают, что оно ожидается только в марте.

В астрономическом мире разразился спор о том, когда будет самая большая Луна в 2020 году. Эксперты решили разобраться, будет ли Суперлуние 9 февраля.

Ученым удалось доказать, что Луна оказывает огромное влияние на настроение, энергетику и здоровье людей. Однако не во все дни ее влияние одинаково благоприятно. Например, во время Суперлуния лунная активность достигает наивысшей точки, принимая иногда разрушительную силу. Происходит концентрация энергии и даже ее переизбыток, что может негативно повлиять на жизнь простых обывателей, поэтому о моменте Суперлуния стоит знать заранее.

Когда будет Суперлуние в 2020 году: точные даты

Суперлуние — момент максимального сближения Луны и Земли. В 2020 году ожидается 6 Суперлуний: 4 из них совпадут с Полнолунием, а 2 — с Новолунием.

Первый раз Суперлуна появится на небе 9 февраля в 9:34.

Второй раз Суперлуние произойдет 9 марта в 19:49.

Третий раз мы сможем наблюдать огромную Полную Луну 8 апреля в 04:35.

В четвертый раз Суперлуна покажется на небосводе 7 мая в 12:45.

Пятое Суперлуние ожидается 16 октября в 21:30, когда Луна войдет в фазу Новолуния.

Самое последнее Суперлуние в 2020 году мы встретим уже в ноябре, 15 числа в 07:06.

Остаточное влияние Суперлуны обычно длится от 3 до 5 суток. Поскольку Луна в такие моменты проходит максимально близко к Земле, она обретает потрясающе большой размер и иногда приобретает красноватый оттенок, за что в народе ее называют "кровавой Луной". Это не только красивое зрелище, но и сильное по энергетике время, влияющее на судьбы людей.

Астрономы и астрологи о Влиянии Суперлуния на человека

Особую напряженность и динамику завершающему зимнему месяцу придаст первое Суперлуние, которое ожидается 9 февраля. В момент Суперлуния Луна будет проходить созвездие Льва, которое только подчеркнет импульсивность периода. В этот период постарайтесь быть сдержаннее и не реагировать на неприятные мелочи. Чтобы не подкреплять силу конфликта, желательно взять на вооружение 3 полезные практики, повышающие настроение.

Суперлуние во Льве указывает также на внешние критические события, необходимость незапланированных расходов, вспышки ревности. Наиболее сильно влияние Луны ощутят представители таких Знаков, как Лев, Овен, Телец, Козерог, Рак и Водолей. По словам астрологов, им предстоит выдержать сложное испытание и адаптироваться к тем условиям, которые пока невозможно изменить. А вот Девам, Близнецам, Рыбам, Весам, Скорпионам и Стрельцам 9 февраля улыбнется удача, которую можно считать подарком судьбы.

День может пройти очень благоприятно и спокойно у всех, но для этого нужно найти применение скопившейся энергетике и выход негативу. Духовные практики, а также легкие физические нагрузки успокоят нервы и гармонизируют внутреннее состояние.

Более подробно о том, как пройдет Суперлуние и как достичь успеха в любви и делах, вы можете узнать в нашем прогнозе для каждого Знака Зодиака.