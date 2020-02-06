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Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?

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Суперлуние 9 февраля 2020 будет или нет?
08:04 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:По одним данным Суперлуние произойдет буквально на днях, другие источники сообщают, что оно ожидается только в марте.

В астрономическом мире разразился спор о том, когда будет самая большая Луна в 2020 году. Эксперты решили разобраться, будет ли Суперлуние 9 февраля.

Ученым удалось доказать, что Луна оказывает огромное влияние на настроение, энергетику и здоровье людей. Однако не во все дни ее влияние одинаково благоприятно. Например, во время Суперлуния лунная активность достигает наивысшей точки, принимая иногда разрушительную силу. Происходит концентрация энергии и даже ее переизбыток, что может негативно повлиять на жизнь простых обывателей, поэтому о моменте Суперлуния стоит знать заранее.

Когда будет Суперлуние в 2020 году: точные даты

Суперлуние — момент максимального сближения Луны и Земли. В 2020 году ожидается 6 Суперлуний: 4 из них совпадут с Полнолунием, а 2 — с Новолунием.

Первый раз Суперлуна появится на небе 9 февраля в 9:34.

Второй раз Суперлуние произойдет 9 марта в 19:49.

Третий раз мы сможем наблюдать огромную Полную Луну 8 апреля в 04:35.

В четвертый раз Суперлуна покажется на небосводе 7 мая в 12:45.

Пятое Суперлуние ожидается 16 октября в 21:30, когда Луна войдет в фазу Новолуния.

Самое последнее Суперлуние в 2020 году мы встретим уже в ноябре, 15 числа в 07:06.

Остаточное влияние Суперлуны обычно длится от 3 до 5 суток. Поскольку Луна в такие моменты проходит максимально близко к Земле, она обретает потрясающе большой размер и иногда приобретает красноватый оттенок, за что в народе ее называют "кровавой Луной". Это не только красивое зрелище, но и сильное по энергетике время, влияющее на судьбы людей.

Астрономы и астрологи о Влиянии Суперлуния на человека

Особую напряженность и динамику завершающему зимнему месяцу придаст первое Суперлуние, которое ожидается 9 февраля. В момент Суперлуния Луна будет проходить созвездие Льва, которое только подчеркнет импульсивность периода. В этот период постарайтесь быть сдержаннее и не реагировать на неприятные мелочи. Чтобы не подкреплять силу конфликта, желательно взять на вооружение 3 полезные практики, повышающие настроение.

Когда будет первое суперлуние в 2020 году?

Суперлуние во Льве указывает также на внешние критические события, необходимость незапланированных расходов, вспышки ревности. Наиболее сильно влияние Луны ощутят представители таких Знаков, как Лев, Овен, Телец, Козерог, Рак и Водолей. По словам астрологов, им предстоит выдержать сложное испытание и адаптироваться к тем условиям, которые пока невозможно изменить. А вот Девам, Близнецам, Рыбам, Весам, Скорпионам и Стрельцам 9 февраля улыбнется удача, которую можно считать подарком судьбы.

День может пройти очень благоприятно и спокойно у всех, но для этого нужно найти применение скопившейся энергетике и выход негативу. Духовные практики, а также легкие физические нагрузки успокоят нервы и гармонизируют внутреннее состояние.

Более подробно о том, как пройдет Суперлуние и как достичь успеха в любви и делах, вы можете узнать в нашем прогнозе для каждого Знака Зодиака.

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Луна, Космос, Февраль, Кровавая Луна, 9 февраля, Супеперлуние, Когда будет суперлуние, 9 февраля 2020 года.
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