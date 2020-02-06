Суд продлил арест фигуранту дела "Воздушного экспресса"

Новости Украины:Суд оставил фигуранта дела "Воздушного экспресса" под стражей до 14 февраля.

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей одному из фигурантов дела "Воздушный экспресс".

Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 5 февраля в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось судебное заседание по делу о фактах завладения и растраты 127 млн гривен, полученных государством по кредитному договору от Экспортно-импортного банка Китая для строительства железнодорожного пассажирского сообщение между международным аэропортом "Борисполь" и городом Киевом.

Фигурантами дела являются исполняющий обязанности директора государственного предприятия "Дирекция по строительству и управлению национального проекта "Воздушный экспресс" и других инфраструктурных объектов Киевского региона" и директор частного предприятия.

"На заседании коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора САП о продлении действия меры пресечения в виде содержания под стражей одному из обвиняемых по делу", - сообщили в прокуратуре.

Следующее судебное заседание назначено на 14 февраля.

Напомним, В Окружном административном суде Киева обжаловали прожиточный минимум 2020 года.