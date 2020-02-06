Карантин на Diamond Princess: в МОЗ отчитались о состоянии украинцев

Новости Украины:Минздрав сообщает, что в украинцев на лайнере Diamond Princess коронавируса нет.

Среди 10 человек у которых диагностировали коронавирус на лайнере Diamond Princess, который сейчас находится на карантине у берегов Японии, украинцев нет.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10-ти подтвержденных случаев (заболевания на коронавирус - ред.) нет", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов, у которых диагностировали коронавирус на лайнере, в больницы в Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне.

Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.