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В 2019 году в ДТП погибли 3,4 тыс. украинцев

В 2019 году в ДТП погибли 3,4 тыс. украинцев
07:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка.

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах Украины за 2019 год достигло 160,6 тыс. случаев, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на странице в "Фейсбук".

"Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 – травмированы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего аварий было зарегистрировано в декабре 2019 года, что составляет 10% от всех ДТП. В то же время в сентябре количество погибших в результате ДТП было наибольшим.

"Пятница и суббота - дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами). По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 часов", - добавил Билошицкий.

Согласно статистике патрульной полиции, в 2019 году произошло 4,656 ДТП с участием детей, из них – 3,9 тыс. с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4,4 тыс. детей были травмированы.

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Кроме того, в течение 2019 года более 5,1 тыс. ДТП были зарегистрированы из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии. "1216 таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы", - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что ДТП с участием пешеходов составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и/или травмированными лицами за 2019 год.

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ДТП, Авария, Полиция, Жертвы, Статистика.
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