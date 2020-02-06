Дело о растрате имущества: в ГКА проводят обыски

Новости Украины:В Государственном космическом агентстве проходит обыск.

На территории Государственного космического агентства (ГКА) и государственного предприятия завод "Арсенал" проходят обыски.

Об этом сообщается на сайте ГКА.

Согласно сообщению, обыск проводится в рамках расследования о растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатого в 2019 году.

В агентстве заявили, что тесно сотрудничают со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

В январе руководителя учреждения, подчиненного Национальному центру управления и испытаний космических средств Национального космического агентства Украины, разоблачили при получении взятки.

По версии следствия, "указанное должностное лицо вероятно, получило от частного предпринимателя взятку в размере 3 тыс долл США за подписание соглашения об аренде недвижимого имущества".