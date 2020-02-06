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SIM-карты по паспортам: мнение Дубилета

SIM-карты по паспортам: мнение Дубилета
15:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Instagram

Новости Украины:Министр считает, что сейчас не время вводить продажу мобильных сим-карт по паспортам

Министра Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что на сегодняшний день не время вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспортам.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и на граждан и для бизнеса", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных сим-карт к паспортам.

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая потребность.

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"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание и внимание общества, а также какое-то дополнительное общественное беспокойство этим вызывать, не время", - отметил Дубилет.

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Законопроект, Кабмин, Сим-карта, Дмитрий Дубилет.
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