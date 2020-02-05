В Раде проголосуют за расширение своих полномочий

Новости Украины:Комитет Верховной Рады рекомендует поддержать законопроект президента.

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект №1028 “О внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)”.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 5 февраля.

"Рекомендовать Верховной Раде принять окончательно как закон поданный Президентом как неотложный законопроект №1028 “О внесении изменений в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)", - озвучил решение глава комитета Андрей Костин.

Согласно этой законодательной инициативе, Президент предлагает разрешить Раде для осуществления своих полномочий создавать соответствующие консультативные и совещательные органы.

Целью предложенных изменений является законодательное закрепление в Конституции эффективного механизма организации и деятельности парламента, обеспечивающих его функционирование как единого органа законодательной власти в Украине.

Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, что должны создаваться парламентом для обеспечения его работы.