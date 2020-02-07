7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день

Новости Украины:Григорий Богослов – выдающаяся фигура в истории христианской Церкви.

Церковный деятель и мыслитель, поэт и прозаик, он ещё до рождения был посвящен своей матерью Господу.

Григорий не только имел выдающиеся способности, но и получил прекрасное образование – учился в школах Кесарии Палестинской, Александрии и Афинах. В Афинах он познакомился и сблизился с Василием Великим. Их дружба продолжалась всю жизнь.

Когда Григорию исполнилось 26 лет, он принял крещение. Вернувшись домой, он долго отказывался от какой-либо общественной должности, предаваясь молитвам, размышлению о Боге и занимаясь написанием вдохновенных песней и слов. Григорий считал, что время, проведенное с Василием Великим в пустыне, самое счастливое в его жизни.

Отец Григория был епископом Назианза. Он вызвал сына из пустыни и рукоположил его в сан пресвитера. После смерти отца Григорий некоторое время управлял Назианской церковью, но, не испытывая расположение к занятию какой-либо должности, заболел и удалился в уединенную обитель. Однако не суждено было ему укрываться в монашеской келье. Миряне и православные епископы избрали его на престол архиепископа в Константинополе. Прибыл он туда в самый разгар арианства.

Григорий положил много сил на искоренение ереси, своими вдохновенными проповедями обратил в истинное православие массы людей и, дождавшись, когда ариане были изгнаны из византийских храмов, а их учение осуждено II Вселенским Собором, святой отказался от Константинопольской кафедры и последние годы жизни провел в уединении. Он вернулся в родное селение близ Назианза, где продолжил работать над своими богословскими творениями, за что от Церкви получил почетное именование вселенского учителя и Богослова.

Проповеди Григория настолько глубоки и поэтичны, что многие фразы из них пережили столетия и использовались для праздничных песнопений. Автобиографические поэмы святого "О моей судьбе", "О моей жизни", "О страданиях моей души" являются ценными литературными памятниками.

Приметы и поверья

На Григория Богослова наблюдали за погодой в течение дня:

какой день с утра и до обеда, такой будет первая половина следующей зимы;

погода с полудня до вечера сообщает о второй половине зимы;

снег выпал – следующая зима будет поздней;

сильный снегопад – к ранней осени.

С этим днем связаны и другие приметы:

Дубрава почернела – к бурану или оттепели.

Капель звенит с крыш – к морозу.

Синица с утра поёт – к похолоданию.

Воробьи расчирикались – жди оттепели.

Если в этот день вы разлили молоко, то ждите радостных вестей. А вот рассыпать соль – к конфликту с близким человеком.

Людям, родившимся 7 февраля, следует носить хризолит и обсидиан.