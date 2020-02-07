Скачать
Пятница, 07.02.2020
Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт
Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт
7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день
7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день

Украинцы начали пользоваться государственным приложением Дія

Украинцы начали пользоваться государственным приложением Дія
09:20 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:В Минцифры опубликовали первую статистику по приложению "Дія".

По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей.

Об этом сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил, что уже 310 031 человек успешно авторизовались в приложении Дія, и, в частности, уже отражено 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов.

Федоров добавил, что "сервис удаленной верификации работает".

"Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - резюмировал глава Минцифры и пообещал публиковать больше статистики относительно приложении Дія.

Напомним, приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины запустили электронный сервис по онлайн-заказу замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДИЯ, Минцифры, Государственное приложение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
04 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
05 "Мед - лучший друг желудка": народные рецепты для хорошего пищеварения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине из-за непогоды 200 населенных пунктов - без света
В Украине более 200 населенных пунктов - без света
Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
Трамп об импичменте: Мы прошли через ад
Трамп об импичменте: Мы прошли через ад
Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день
Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь