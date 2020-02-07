Украинцы начали пользоваться государственным приложением Дія

Новости Украины:В Минцифры опубликовали первую статистику по приложению "Дія".

По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей.

Об этом сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров.

Он отметил, что уже 310 031 человек успешно авторизовались в приложении Дія, и, в частности, уже отражено 165 900 водительских удостоверений и 133 600 техпаспортов.

Федоров добавил, что "сервис удаленной верификации работает".

"Со временем, с вашей помощью, доведем конверсию до 100%", - резюмировал глава Минцифры и пообещал публиковать больше статистики относительно приложении Дія.

Напомним, приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины запустили электронный сервис по онлайн-заказу замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.