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МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав

МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав
14:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Для этого достаточно иметь свой электронный кабинет водителя.

Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины запустили электронный сервис по онлайн-заказу замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, 5 февраля, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба презентовали еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя", - говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

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"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, 5 февраля МВД и Государственная миграционная служба презентовали новую опцию - квалифицированную электронную подпись на ID-карту.

В МВД отметили, что новая услуга абсолютно бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе как государственных органов, так и бизнеса.

По словам главы МВД Авакова, ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

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Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

Для записи кликов на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

Оформление КЭП и внесение его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек.

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МВД, Водительские права, Права, Арсен Аваков, Водительское удостоверение.
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