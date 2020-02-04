Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле
Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля

Аваков наградил оружием более 400 человек за год

Аваков наградил оружием более 400 человек за год
12:36 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: МВД

Новости Украины:Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек.

На каждого владельца наградного оружия завели личное дело для контроля, утверждают в МВД. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Украинская правда, получившая ответ от МВД на соответствующий информационный запрос.

"На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД Огнестрельное оружие награждено 438 человек", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на каждого владельца оружия завели личное дело для контроля за оборотом оружия. Но в МВД не указали, сколько наградили нардепов, спецназовцев или добровольцев.

Кроме того, в министерстве не указали, каким именно видом оружия наградили людей. Там добавили, что это персональные данные, "распространение которых без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица разрешается в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

Напомним, за 2019 год в Украине добровольно сдали почти 4000 единиц различного оружия, в частности, пистолеты и ружья.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Оружие, Арсен Аваков, наградное оружие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
05 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег и гололед: что происходит на дорогах
Снег и гололед: что происходит на дорогах
Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране
Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране
Рада назначил нового вице-премьера
Рада назначил нового вице-премьера
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой &quot;Безумная Любовь&quot;
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой "Безумная Любовь"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь