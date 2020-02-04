Аваков наградил оружием более 400 человек за год

Новости Украины:Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2019 году наградил оружием 438 человек.

На каждого владельца наградного оружия завели личное дело для контроля, утверждают в МВД. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщает Украинская правда, получившая ответ от МВД на соответствующий информационный запрос.

"На протяжении 2019 года ведомственным поощрительным отличием МВД Огнестрельное оружие награждено 438 человек", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что на каждого владельца оружия завели личное дело для контроля за оборотом оружия. Но в МВД не указали, сколько наградили нардепов, спецназовцев или добровольцев.

Кроме того, в министерстве не указали, каким именно видом оружия наградили людей. Там добавили, что это персональные данные, "распространение которых без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица разрешается в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

Напомним, за 2019 год в Украине добровольно сдали почти 4000 единиц различного оружия, в частности, пистолеты и ружья.