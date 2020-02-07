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Бородянский: Украинские спортсмены - не артисты, они должны выступать в РФ

Бородянский: Украинские спортсмены - не артисты, они должны выступать в РФ
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минкультуры/Facebook

Новости Украины:Украинские спортсмены вынуждены выступать в РФ, в отличие от артистов, убежден Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает, что для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире украинские спортсмены вынуждены выступать, в том числе и на территории государства-агрессора.

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По словам министра, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать. "У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - добавил он.

Руководитель ведомства подчеркнул, что это вопрос не только Украины и РФ, а международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами.

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"Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора", - подчеркнул Бородянский.

Как сообщалось, 5 февраля тренерский штаб сборной Украины решил отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.

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Россия, Спортсмены, Артисты, Владимир Бородянский.
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