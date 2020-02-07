Бородянский: Нам необходимо снимать сериалы на украинском языке

Новости Украины:Бородянский считает, что сериалы стоит снимать на украинском языке.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил о необходимости снимать сериалы на украинском языке.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после брифинга "Защита объектов ЮНЕСКО: новые буферные зоны в Киеве, объекты реставрации в Украине на 2020 год".

"Я считаю, что нам необходимо снимать сериалы на украинском языке, развивать украинский язык", - сказал Бородянский.

Однако он отметил, что не в курсе скандала из-за языка сериалов на телеканале "1+1" и его ответ не в контексте этой ситуации.

Как сообщали СМИ, представители телеканала "1+1" во время презентации нового сезона рассказали, что комедии для осеннего сезона канал снял только на украинском языке, а все 7 мелодрам, которые покажут весной - на русском.

Такое распределение на "1+1" объясняют тем, что украинский язык якобы лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах его воспринимать трудно.