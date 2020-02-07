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Денисова намерена обратиться к Бородянскому после визита Филарета

Денисова намерена обратиться к Бородянскому после визита Филарета
18:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Денисова после беседы с Филаретом будет просить Бородянского дать ей информацию о ликвидации УПЦ КП как юрлица для изучения законности такого решения.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после личного приема Почетного патриарха Филарета заявила о намерении обратиться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ (Киевского патриархата) как юридического лица для изучения законности такого решения.

"Во время приема святейший патриарх Филарет сообщил, что к нему обращаются граждане Украины, которые считают себя мирянами Украинской православной церкви Киевского патриархата, о лишении их права оставаться паствой этой церкви. Ведь в январе 2019 года Министерство культуры Украины сняло с регистрации как юридическое лицо Украинскую православную церковь Киевского патриархата, в том числе Киевскую патриархию УПЦ КП", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Омбудсмен подчеркнула, что согласно ст. 35 Конститутции Украины и Конвенции о защите прав и основных свобод каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии.

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"… поэтому по данному факту буду обращаться к министру культуры, молодежи и спорта Украины Владимиру Бородянскому с просьбой предоставить полную информацию по ликвидации УПЦ КП как юридического лица для изучения законности такого решения. Выводы будут сделаны после детального изучения официального ответа", - подытожила Денисова.

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Филарет, УПЦ КП, Людмила Денисова, Владимир Бородянский.
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