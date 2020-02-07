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Высказывания продюсера "1+1": "Евросолидарность" обратилась к полиции

Высказывания продюсера "1+1": "Евросолидарность" обратилась к полиции
19:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "ЕС" призывают открыть дело против продюсера "1+1" за высказывания в отношении украинского языка.

Депутаты фракции "Европейская солидарность" обратились к начальнику ГУ Национальной полиции в г.Киеве с просьбой открыть уголовное производство в отношении высказывания продюсера телеканала "1+1" Елены Еремеевой относительно украинского языка.

"Вчера все обсудили позорное и унизительное выражение продюсера 1+1 относительно украинского языка. Разговоры - хорошо, но должны наступить правовые последствия. Утверждение этого продюсера, которое, фактически, свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть ", - написал депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев на своей странице в социальной сети Facebook

Так, нардепы от "Евросолидарности" обращаются к Национальной полиции в г.Киеве с соответствующим заявлением. "Следствие должно быть. Никто не должен безнаказанно унижать достоинство украинцев", - добавил депутат.

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В "Евросолидарности" считают, что высказывания продюсера подпадают под действие ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины как умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан по языковым признакам.

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Владимир Арьев, Нацполиция, Европейская солидарность, Елена Еремеева.
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