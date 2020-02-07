Постановление ВАКС: НАБУ открыло дело против Порошенко

Новости Украины:НАБУ открыло дело в отношении Порошенко.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в связи с решением Высшего антикоррупционного суда в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Управлении внешних коммуникаций НАБУ.

"Во исполнение постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 9 января 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной й деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества - ред.), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - ред.) УК Украины по обстоятельствам изложенными в вышеуказанном заявлении", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, директор Национального бюро Артем Сытник сообщил, что сейчас в НАБУ находится 792 производства, фигурантами дел являются 438 обвиняемых, в том числе должностные лица.