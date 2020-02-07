НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким

Новости Украины:Директор НАБУ Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявляет о сохраняющейся на высоком уровне коррупции в государстве.

"Давайте будем откровенными, уровень коррупции в государстве продолжает быть высоким. Вы видите список фигурантов, которые привлекаются к ответственности, и вы знаете какие медийные, административные и другие ресурсы они имеют", - сказал Сытник на пресс-брифинге "Результаты НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года" в пятницу в Киеве.

Что касается отношений с другими правоохранительными органами, директор НАБУ отметил, что есть позитивные сдвиги в части взаимоотношений со Службой безопасности Украины и Офисом генпрокурора.

"Это также дало возможность более активно работать в последнем полугодии", - отметил Сытник.