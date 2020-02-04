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Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке

Чиновник Секретариата Кабмина попался на взятке
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины:ГБР задержало чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в городе Киеве задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров Украины за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины) от представителя строительного бизнеса, сообщается на сайте ГБР во вторник вечером.

"По предварительной информации, чиновник Секретариата Кабмина с привлечением посредника требовал от представителя субъекта предпринимательской деятельности 2,5 миллиона гривень. "Откат" предназначался за подписание актов приема-передачи выполненных строительных работ и отзыв судебных исков к подрядчику", - говорится в сообщении.

Руководитель управления задержан непосредственно при получении им неправомерной выгоды в сумме 2 млн грн. Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанного о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

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Оперативное сопровождение задержания осуществляло Управление стратегических расследований в Киеве Департамента служебных расследований (ДСР) Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил правоохранителей за задержание чиновника. "Благодарен оперативникам ДСР за слаженную и профессиональную работу", - написал он в своем Телеграмм-канале во вторник.

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Он напомнил, что ДСР создан в октябре 2019 года с целью снижения уровня преступности по всей территории Украины, системной борьбы с организованными формами преступности, преступными организациями, "криминальными авторитетами" и "ворами в законе".

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Кабмин, Коррупция, ГБР.
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