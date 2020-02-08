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8 февраля - приметы и обряды в Федоров день
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день

8 февраля - приметы и обряды в Федоров день

8 февраля - приметы и обряды в Федоров день
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:8 февраля по народному календарю: Федор, Федоров день, Федор-поминальник, перелом зимы, Федор-застольник, Федор Студит, заметуха.

Православная церковь 8 февраля почитает память Феодора Студита (759-826) – византийского церковного деятеля. Преподобный Феодор с 798 года был поставлен настоятелем Студийского монастыря в Константинополе. Он боролся с иконоборчеством, оставил интересные богословские письма и сочинения.

Феодор был сыном чиновника и родственником святого Романа Сладкопевца. Под руководством матери получил хорошее образование, а под влиянием дяди Платона, игумена монастыря Саккудион, в возрасте 22 лет постригся в этом монастыре. Молодая жена Феодора Анна тоже приняла монашество.

Считалось, что в эти дни покойники тоскуют по земле и по своим родным. Удаляясь в надзвездный мир и на кладбище, умершие, по поверьям, и после истечения положенных сорока дней после смерти могут существенно влиять на дела своих родных. Почитая покойных, предков, родственников, поминая их в положенные дни, именуемые родительскими, в народе старались избежать их посещений. Для этого в домах, где являлись умершие, служили молебны, кропили дом и двор святой водой, на окна и двери вешали ветки рябины, пучки крапивы.

Способностью давать успокоение плачущим о покойниках и предохранять от беспокойства с их стороны обладает чертополох или воткнутая под матицу (главную балку, на которой держится крыша) веточка можжевельника. От появления покойного рекомендовалось начертить мелом кресты на окнах и дверях и положить топор или серп на порог, поскольку острая сталь считалась лучшим средством от нечистой силы. Старались также выяснить, что тревожит умершего, и устранить причину его беспокойства.

Связывая появление умерших с горем их родных, повсеместно считали благотворными для живых и мертвых молитвы (вдов отчитывали священники, совершая над ними молитву пред царскими вратами). Но были и люди, которые не страшились, а, наоборот, стремились повидать ушедшего родственника, тоскуя или переживая об его участи. Для того чтобы встретиться с ним, надо было поститься двенадцать пятниц подряд.

Приметы 8 февраля

В феврале большие морозы — к жаркому лету.

Февраль холодный и сухой — август жаркий.

Федор Студит — землю студит.

Если с утра поет синица, то скоро похолодает.

Знаменательные события в истории: 8 февраля 2020 года

Самовар сильно гудит – к холодам.

У луны бледный цвет – к снегопаду.

Чистый солнечный закат в морозную погоду – к стуже.

Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 8 февраля, Федоров день, Федор Студит, Поминальник.
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