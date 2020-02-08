Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом

Новости Украины:С этого воскресенья, 9 февраля 2020 года, вступают в силу изменения относительно выезда с временно оккупированной территории АР Крым, и въезда из нее граждан Украины возрастом до 16 лет.

С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию АР Крым и въезда с нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Об этом на пресс-конференции рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов.

"Прежде всего скажу, что все изменения направлены на упрощение условий пересечения админграницы - и касаются они только граждан Украины", - отметил Шевцов.

Во-первых, с 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Ранее в этом перечне также был проездной документ ребенка. В 2015 году проездные документы ребенка перестали выдавать вообще, однако по ним продолжали пропускать, если они не утратили силу.

"С 2020 года проездные документы ребенка потеряли силу полностью. Напомню, что сейчас заграничные паспорта детям выдаются с рождения, а с 14 лет выдается ID-карта", - рассказал Шевцов.

Еще одно изменение касается ситуаций, когда ребенок с одним из родителей направляется на материковую часть Украины. Обратно он возвращается с тем самым из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого из родителей. Это касается и опекунов, попечителей, других лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.

Ранее в этой ситуации было необходимо нотариальное согласие.

Третье изменение касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.

"Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация", - отметил Шевцов.

Он заверил, что сейчас на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.

Представитель ГПС подчеркнул: все эти изменения касаются только граждан Украины, остальные правила остаются неизменными.

Как отметил Шевцов, еще один пункт – если граждане из оккупированного Крыма направляются на материковую часть Украины для оформления документов (паспорта, в том числе заграничного), то обратно на оккупированную территорию они имеют возможность вернуться по справкам, которые получают в миграционной службе. Сейчас это закреплено в законодательстве.

Как подчеркнул на пресс-конференции завсектором Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков, важным является то, что эти изменения вступают в силу именно 9 февраля.

По его словам, одна из причин нововведений связана с семьями политзаключенных, чьи родители находятся в местах отбывания наказаний в России - возникла необходимость, чтобы их дети могли свободно передвигаться с одним из членов семьи на материковую часть Украины. Также это дает возможность интегрироваться в украинское сообщество детям коллаборационистов - они могут получать админуслуги в сопровождении тех членов семьи, которые не принадлежат к оккупационной власти.

Как подчеркнул заведующий сектором регионального представительства уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в АР Крым и городе Севастополе Февзи Каракаш, раньше возникали проблемные ситуации, связанные с пересечением админграницы, когда не было доверенности второго родителя.

"Эти изменения существенно облегчат ситуацию, но я хотел бы подчеркнуть, что они касаются только тех граждан, которые проживают на территории оккупированного Крыма. Граждане Украины, которые желают въехать на оккупированный полуостров в сопровождении одного из родителей, должны предоставить доверенность на пограничном контроле", - сказал Каракаш.