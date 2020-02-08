У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Новости Украины:8 февраля день ангела отмечают люди, которые носят имя "Аркадий".

От греческого слова "аркадос" — житель Аркадии, области Древней Греции; буквально — пастух.

В детстве — любимец бабушек и дедушек, прежде чем вырасти, успевает испытать все прелести бурной любви ближайших родственников. Поклонение, умиление, восторги взрослых — через все это пройдет маленький Аркадий. Но не вырастет эгоистом, как можно было бы предположить, а вопреки всем прогнозам дипломированных педагогов будет помогать родителям, не отказываясь от домашней работы. Взрослый Аркадий как бы несет заряд любви и добра, полученный им в детстве. Он очень быстро находит общий язык с любым человеком, поэтому конфликты в коллективе, где начальником Аркадий, — большая редкость. К тому же он незлопамятен и всегда старается выполнить свое обещание.

К недостаткам Аркадия можно отнести склонность к выпивкам, причем проявляется она спонтанно. Аркадий может, например, прокутить всю зарплату в ресторане, хотя за пару часов до того он собирался идти домой и не помышлял о ресторане. Выпивший Аркадий чрезмерно хвастлив. Не всякая жена может выдержать такую жизнь. Но Аркадий компенсирует свои «срывы» верностью в браке, донжуанство — не его стиль. Семья и все, связанное с ней, составляют основной предмет его забот. Он без особого сожаления откажется от перспективной работы, престижной должности или переезда в другой город, если эти перемены хотя бы временно ухудшат положение его близких. Стабильность в настоящем прельщает его больше, чем возможные удачи в будущем.

Аркадий — спокойный, мягкий и заботливый человек. Всячески избегает домашних ссор, готов ради этого отказаться от давних привычек (увы, кроме одной, о которой мы уже говорили). Аркадий — обязателен и, если он пообещал жене что-то, то пойдет на многое, чтобы сдержать свое слово. Любит возиться с маленькими детьми.

Повторные браки у Аркадиев — большая редкость. Семья для них — главное.

Благоприятен брак с Анной, Валентиной, Вандой, Евгенией, Лесей, Людмилой, Натальей, Оксаной, Олесей, Софьей, Эммой. Неблагоприятен — с Александрой, Галиной, Джульеттой, Ниной, Тамарой, Татьяной.

Поздравления

Уважаемый Аркадий,

Поздравляем дружно вас

И хотим сказать сегодня,

Вы мужчина — высший класс!

Вы активный и спортивный,

Деловой и волевой,

Смелый, добрый, позитивный,

Не ругаетесь с женой.

Мы сегодня пожелаем,

Чтобы были вы всегда

Самым лучшим, самым первым,

Не болели никогда.

Поздравлять тебя мы рады

В этот лучший день в году,

Счастлив будь всегда, Аркадий,

Догоняй свою мечту.

Пусть несчастья и тревоги

Заплутают на пути,

Чтоб к тебе свою дорогу

Лишь любовь могла найти.

Чтоб нашла тебя удача,

Привела с собой успех,

Радость, чтоб пришла в придачу,

И ты был счастливей всех.

Аркадий добродушный и общительный,

Ответственный и верный,

Семьянин он изумительный

И отец примерный.

Желаем тебе личного счастья,

Успехов в трудах и друзей участия,

В жизни всегда всего добиваться

И хорошим человеком оставаться!

Разреши тебя поздравить,

Мой Аркаша дорогой,

Будет пусть всегда успешным

Путь всегда по жизни твой.

Я желаю, чтоб работа

Несла радость и достаток,

Чтоб любовь горела в сердце,

А досуг чтоб был твой сладок.

Сегодня твой праздник, Аркадий.

Тебе все надарят подарков!

И это — одна лишь из стадий!

Сегодня нам всем будет жарко!

Съедим мы все вкусное, выпьем,

Потом, может быть, потанцуем!

Сложился такой поздравок:

Давай все печали забудем!

Я хочу тебя Аркадий

Вовремя поздравить, в срок

Потому я написала

Этот скромный поздравок:

Ты его сейчас читаешь

И надеешься опять

Что с тобою на прогулку

Снова я пойду гулять...

Можешь смело и с надеждой

Ты смотреть в свое окно

Я зря скрывала от тебя,

Что люблю тебя давно!

Пусть не стучится в твой дом беда!

Ты сильный, мы знаем, ее ты не пустишь!

Мы пожелаем, Аркадий, всегда,

Рядом людей тех, которых ты любишь.

Знаем, что есть у тебя много дел,

Цель, что поставил ты себе смело!

Пусть все исполнится, что ты хотел!

Что бы мечта до небес долетела!