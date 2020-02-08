У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

От греческого слова "аркадос" — житель Аркадии, области Древней Греции; буквально — пастух.
В детстве — любимец бабушек и дедушек, прежде чем вырасти, успевает испытать все прелести бурной любви ближайших родственников. Поклонение, умиление, восторги взрослых — через все это пройдет маленький Аркадий. Но не вырастет эгоистом, как можно было бы предположить, а вопреки всем прогнозам дипломированных педагогов будет помогать родителям, не отказываясь от домашней работы. Взрослый Аркадий как бы несет заряд любви и добра, полученный им в детстве. Он очень быстро находит общий язык с любым человеком, поэтому конфликты в коллективе, где начальником Аркадий, — большая редкость. К тому же он незлопамятен и всегда старается выполнить свое обещание.
К недостаткам Аркадия можно отнести склонность к выпивкам, причем проявляется она спонтанно. Аркадий может, например, прокутить всю зарплату в ресторане, хотя за пару часов до того он собирался идти домой и не помышлял о ресторане. Выпивший Аркадий чрезмерно хвастлив. Не всякая жена может выдержать такую жизнь. Но Аркадий компенсирует свои «срывы» верностью в браке, донжуанство — не его стиль. Семья и все, связанное с ней, составляют основной предмет его забот. Он без особого сожаления откажется от перспективной работы, престижной должности или переезда в другой город, если эти перемены хотя бы временно ухудшат положение его близких. Стабильность в настоящем прельщает его больше, чем возможные удачи в будущем.
Аркадий — спокойный, мягкий и заботливый человек. Всячески избегает домашних ссор, готов ради этого отказаться от давних привычек (увы, кроме одной, о которой мы уже говорили). Аркадий — обязателен и, если он пообещал жене что-то, то пойдет на многое, чтобы сдержать свое слово. Любит возиться с маленькими детьми.
Повторные браки у Аркадиев — большая редкость. Семья для них — главное.
Благоприятен брак с Анной, Валентиной, Вандой, Евгенией, Лесей, Людмилой, Натальей, Оксаной, Олесей, Софьей, Эммой. Неблагоприятен — с Александрой, Галиной, Джульеттой, Ниной, Тамарой, Татьяной.
Поздравления
Уважаемый Аркадий,
Поздравляем дружно вас
И хотим сказать сегодня,
Вы мужчина — высший класс!
Вы активный и спортивный,
Деловой и волевой,
Смелый, добрый, позитивный,
Не ругаетесь с женой.
Мы сегодня пожелаем,
Чтобы были вы всегда
Самым лучшим, самым первым,
Не болели никогда.
Поздравлять тебя мы рады
В этот лучший день в году,
Счастлив будь всегда, Аркадий,
Догоняй свою мечту.
Пусть несчастья и тревоги
Заплутают на пути,
Чтоб к тебе свою дорогу
Лишь любовь могла найти.
Чтоб нашла тебя удача,
Привела с собой успех,
Радость, чтоб пришла в придачу,
И ты был счастливей всех.
Аркадий добродушный и общительный,
Ответственный и верный,
Семьянин он изумительный
И отец примерный.
Желаем тебе личного счастья,
Успехов в трудах и друзей участия,
В жизни всегда всего добиваться
И хорошим человеком оставаться!
Разреши тебя поздравить,
Мой Аркаша дорогой,
Будет пусть всегда успешным
Путь всегда по жизни твой.
Я желаю, чтоб работа
Несла радость и достаток,
Чтоб любовь горела в сердце,
А досуг чтоб был твой сладок.
Сегодня твой праздник, Аркадий.
Тебе все надарят подарков!
И это — одна лишь из стадий!
Сегодня нам всем будет жарко!
Съедим мы все вкусное, выпьем,
Потом, может быть, потанцуем!
Сложился такой поздравок:
Давай все печали забудем!
Я хочу тебя Аркадий
Вовремя поздравить, в срок
Потому я написала
Этот скромный поздравок:
Ты его сейчас читаешь
И надеешься опять
Что с тобою на прогулку
Снова я пойду гулять...
Можешь смело и с надеждой
Ты смотреть в свое окно
Я зря скрывала от тебя,
Что люблю тебя давно!
Пусть не стучится в твой дом беда!
Ты сильный, мы знаем, ее ты не пустишь!
Мы пожелаем, Аркадий, всегда,
Рядом людей тех, которых ты любишь.
Знаем, что есть у тебя много дел,
Цель, что поставил ты себе смело!
Пусть все исполнится, что ты хотел!
Что бы мечта до небес долетела!