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В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав

В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
08:28 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Вооруженных силах создали новые Командования и назначили их командующие.

В Вооруженных силах Украины созданы новые командования и назначены их командующие. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. 

"Во исполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных сил Украины. По результатам были созданы новые командования и назначены их командующие", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев.

Командование медицинских сил ВСУ - генерал-майор Игорь Хоменко.

Командование сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов.

Командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.

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"Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам НАТО", - подчеркнули в штабе.

Также по другим направлениям в настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации Вооруженных сил Украины.

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Армия, ВСУ, Призыв, Генштаб ВСУ, Командования.
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