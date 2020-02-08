Какой завтра праздник: приметы и обряды на 9 февраля

Новости Украины:9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский.

Православная церковь 9 февраля почитает память святителя Иоанна Златоуста (347-407). Этот византийский церковный деятель славился своими псалмами и проповедями. В Византии и на Руси его считали идеалом проповедника.

Происходил святитель Иоанн из знатной антиохийской семьи. В детстве лишился отца. Его воспитанием занималась мать Анфуса – истинная христианка. Иоанн от природы был наделен прекрасными дарованиями и тщательно их развивал. Он обучался у знаменитого оратора Ливания, который считал его единственным достойным приемником.

По окончанию учебы, Иоанн занял должность адвоката и быстро прославился благодаря своему красноречию. Однако мирская жизнь скоро ему наскучила. Приняв в зрелые годы крещение, он хотел удалиться в пустыню, но мать попросила его остаться в Антиохии. После смерти матери он четыре года провел в уединенной обители и еще два в пещере в совершенном уединении. Потом в течение двадцати лет служил в Антиохии священником. Постепенно его слава как Златоуста распространилась на весь христианский мир. Поэтому, когда освободилась кафедра Константинопольского архиепископа, ее предоставили Иоанну.

С особым вниманием в этот день относились к огню в печи. Чтобы в семье были достаток и мир, печь нужно затопить так, чтобы все поленья одновременно занялись, чтобы устье русской печи стало золотым (златоустьев огонь). Для этого дня заранее сушили дрова и щипали лучину.

Зимой лучину заготавливали впрок. Делали это в холодное время года, потому что в зимние месяцы деревья «засыпают» и в стволах практически нет сока, а вот весной и летом его много. На лучины рубили березы, потом распиливали их на чурки, длина которых составляет на более 80 см. Чурки разламывали пополам, снимали с них кору и целый год сушили. Если лучину высушить плохо, то, сгорая, она будет шипеть и трещать. С приходом зимы поленья дополнительно просушивали в печах. Лучины щипали специальным ножом-лучевником, делая в ширину и толщину их не более 3 см.

Иоанну Златоусту в день его памяти молились о помощи в отчаянии и просвещении разума к духовному учению.

Приметы в Златоустов день

Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.

Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Стекла запотели – к теплу.

Дурной приметой в Златоустов день считается мыть голову, дарить и получать подарки. Существует мнение, что 9 февраля могут навести сильную порчу.

Сон, увиденный под этот день не исполнится, но, возможно, он не пустой.