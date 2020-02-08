Национальный цирк Украины собирается сократить количество животных в выступлениях

Новости Украины:В Украине национальный цирк собирается внести изменения в привлечение животных на выступлениях.

Национальный цирк Украины ищет новые формы для поощрения и привлечения зрителя.

Об этом сообщил генеральный директор Государственного предприятия "Национальный цирк Украины" Владислав Корниенко на пресс-конференции относительно открытия новой цирковой программы, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы сегодня работаем в формате, когда мы ищем новые формы, создаем новые программы, и стараемся уменьшить включение в программы животных, которых запрещено использовать", - сказал Корниенко.

При этом он добавил, что в стенах Национального цирка Украины нет насильственного обращения с животными.

"За животными ухаживают, кормят, и живут они не в самых плохих условиях", - отметил Корниенко.

Как сообщал Укринформ, руководство МКМС уже подписало меморандум "Фельдман Эко-парк" о передаче животных из цирка. Ведутся переговоры с другими общественными организациями, которые могут присоединиться к меморандуму и взять к себе четвероногих. Но это только те животные, которые есть в госсобственности. Влиять на частных владельцев ни министерство, ни государство не может.

Также МКМС готовит законопроект о запрете использования животных в цирках с 2021 года.