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Суббота, 08.02.2020
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"Sea Breeze 2020": к международным учениям в Украине присоединятся новые страны

"Sea Breeze 2020": к международным учениям в Украине присоединятся новые страны
16:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:К участию в международных учениях "Си Бриз" в этом году впервые присоединятся военнослужащие из Японии и Южной Кореи.

В этом году к участию в международных учениях "Си Бриз" в Одессе впервые присоединятся военнослужащие из Японии и Южной Кореи.

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины, в течение недели в Одессе многонациональный штаб согласовывал концепцию и основной сценарий будущих маневров.

Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран.

Как отметил руководитель учений от Украины капитан 1-го ранга Алексей Доскато, важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также впервые в истории "Си Бриз" в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных сил Норвегии.

В морском, сухопутном, противодиверсионном, водолазном и воздушном компонентах учений будут задействованы более 200 украинских пограничников.

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По информации Минобороны, среди сил и средств, которые будут представлять Украину на международных учениях, - 20 единиц корабельного состава ВМС, 7 единиц Госпогранслужбы, подразделения морской пехоты ВМС, Сил специальных операций, Национальной гвардии и Воздушных сил.

Учения "Си Бриз-2020", которые пройдут летом в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, традиционно будут включать в себя несколько компонентов: морской, сухопутный и авиационный.

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Украина и США проводят "Си Бриз" ежегодно, начиная с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины от 1993 года.

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Украина, Япония, Южная Корея, Учения, Норвегия, ГПСУ, Sea Breeze.
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