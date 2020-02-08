Чумак об обысках на "1+1": Давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением

Новости Украины:Чумак поддержал действия правоохранителей после обысков в "1+1".

Замгенпрокурора Виктор Чумак считает, что нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять функции лишь потому, что их следственные действия происходят в СМИ, поскольку речь идет о расследовании возможного преступления.

Так он прокомментировал в интервью "Радио Свобода" обыски, проведенные в здании телеканала 1+1 и связанные с прослушиванием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Я всегда был поборником свободы слова. Вы, наверное, об этом знаете. Я выступал за свободное распространение информации, будучи политиком. И я сейчас абсолютно на тех же позициях. Но давайте не будем путать свободу слова с возможным преступлением и расследованием этого преступления... Нельзя запрещать правоохранительным органам выполнять свою функциональную деятельность только потому, что это СМИ общенационального масштаба", - подчеркнул Чумак.

По его словам, обыски на 1+1 не были связаны с распространением определенной информации, общественно важной, а связаны с тем, что в офисе Премьер-министра "стоят устройства, несанкционированно снимающие информацию".

"Должна реагировать на это правоохранительная система? Абсолютно! Если у правоохранителей есть основания провести обыски в месте, где, как они считают, может находиться информация, связанная с этим преступлением, они должны это сделать? Должны", - отметил заместитель генпрокурора.

Как сообщалось ранее, СБУ вечером 5 февраля провело обыски в здании телеканала "1+1".

В СБУ отметили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ними аудиофайлов, полученных незаконным способом. Также следственные действия проводились и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

Обыски проводились по делу незаконного прослушивания и записи разговоров Премьер-министра Алексея Гончарука.

15 января на YouTube-канале "Как обмануть президента" была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономическим вопросам перед встречей с Президентом Владимиром Зеленским.