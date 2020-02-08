Скачать
Суббота, 08.02.2020
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"
Меган Маркл и принц Гарри проигнорируют церемонию "Оскар-2020"

В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык

В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
20:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк теперь каждый офицер ВСУ должен знать английский язык.

Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Каждый офицер должен знать английский язык, сержанты тоже. При этом это не для того, чтобы только для стандартов НАТО. Вообще нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих", - заявил министр.

Он также рассказал, что сегодня сотни военных проходят курсы английского языка за счет Минобороны.

Национальный цирк Украины собирается сократить количество животных в выступлениях

Как сообщалось ранее, Загороднюк собирается сделать военную службу более привлекательной для украинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Вооруженные силы, ВСУ, Английский язык, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Самые красивые поздравления с днем рождения 8 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял &quot;коллег&quot; и покончил с собой
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял "коллег" и покончил с собой
Нацотбор на &quot;Евровидение-2020&quot;: онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция первого полуфинала (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь