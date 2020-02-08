В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык

Новости Украины:Как заявил министр обороны Андрей Загороднюк теперь каждый офицер ВСУ должен знать английский язык.

Каждый офицер ВСУ должен знать английский язык. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Каждый офицер должен знать английский язык, сержанты тоже. При этом это не для того, чтобы только для стандартов НАТО. Вообще нам нужно быть привлекательной армией для военнослужащих", - заявил министр.

Он также рассказал, что сегодня сотни военных проходят курсы английского языка за счет Минобороны.

Как сообщалось ранее, Загороднюк собирается сделать военную службу более привлекательной для украинцев.