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9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день
9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день

9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день

9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день
07:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:9 февраля все православные христиане почитают память Иоанна Златоуста, известного также как архиепископ Константинопольский.

Православная церковь 9 февраля почитает память святителя Иоанна Златоуста (347-407). Этот византийский церковный деятель славился своими псалмами и проповедями. В Византии и на Киевской Руси его считали идеалом проповедника.

Происходил святитель Иоанн из знатной антиохийской семьи. В детстве лишился отца. Его воспитанием занималась мать Анфуса – истинная христианка. Иоанн от природы был наделен прекрасными дарованиями и тщательно их развивал. Он обучался у знаменитого оратора Ливания, который считал его единственным достойным приемником.

По окончанию учебы, Иоанн занял должность адвоката и быстро прославился благодаря своему красноречию. Однако мирская жизнь скоро ему наскучила. Приняв в зрелые годы крещение, он хотел удалиться в пустыню, но мать попросила его остаться в Антиохии. После смерти матери он четыре года провел в уединенной обители и ещё два в пещере в совершенном уединении. Потом в течение двадцати лет служил в Антиохии священником. Постепенно его слава как Златоуста распространилась на весь христианский мир. Поэтому, когда освободилась кафедра Константинопольского архиепископа, её предоставили Иоанну.

Активная деятельность Иоанна на этом посту, непримиримость и суровость его требований к жителям города, вместе с яркими обличительными речами, а также возрастающая популярность среди прихожан, навлекли на святого ненависть властей. В 403 году Иоанн был осужден и приговорен к лишению кафедры и изгнанию. В ночь, когда святой покинул столицу, в ней случилось сильное землетрясение. Это устрашило представителей власти, и они попросили Златоуста вернуться. Однако через два месяца Иоанна опять осудили и отправили в изгнание.

Около трех лет он прожил в армянском городе Кукузе, а потом три месяца суровые воины вели его пешком через горы в Питиунт и в жару, и в проливной дождь. До крайности изнеможенный, святитель сделал остановку в Команах. Ночью ему явился мученик Василиск, почитаемый в этом городе, и сказал: «Не унывай Иоанн, завтра мы будем вместе». Проснувшись, святой причастился и мирно скончался.

На Киевской Руси были хорошо известны произведения Иоанна Златоуста. Изначально его «Беседы» распространялись в рукописном виде.

Приметы и поверья

Ослепительно белая луна – к холодам, красноватая – к ветру.

Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

Знаменательные события в истории: 9 февраля 2020 года

Облака против ветра плывут – к снегу.

Стекла запотели – к теплу.

Дурной приметой в Златоустов день считается мыть голову, дарить и получать подарки. Существует мнение, что 9 февраля могут навести сильную порчу.

Сон, увиденный под этот день не исполнится, но, возможно, он не пустой.

Люди, родившиеся 9 февраля, хранители домашнего очага. В качестве талисмана им подходит алмаз.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, 9 февраля, Златоустьев огонь, Златоустов день.
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