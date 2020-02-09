Международный день стоматолога 2020: история праздника

Новости Украины:В Украине поздравлять стоматологов с их профессиональным праздником стали совсем недавно.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди с профессией, которая для многих кажется загадочной и даже страшной, но, однозначно, не простой. Речь идет о стоматологах.

Посещать их нужно всем, но не у каждого визит к стоматологу вызывает положительные эмоции. Тем не менее, поздравить 9 февраля знакомого стоматолога с профессиональным праздником обязательно стоит.

Международный день стоматолога: история праздника

Принято считать, что профессиональный праздник стоматолога связан со святой Аполлонией. Именно в честь нее - дочери александрийского чиновника, которая была поддана репрессиям за веру, начали праздновать День стоматолога. 9 февраля 249 года Аполлония в ходе пыток попросила ее развязать якобы для того, чтобы стать на колени, однако сама бросилась в огонь. После такого поступка появилась легенда, что упоминание имени Аполлонии и молитва ей может помочь при сильной зубной боли.

В 300 году ее канонизировали как святую мученицу.

Несмотря на то, что праздник неофициальный, в Украине его отмечают уже почти три десятка лет - с 1993 года.

Альтернативный День стоматолога

Многие страны мира отмечают 6 марта Международный день зубного врача или День дантиста (International Dentist Day). Этот праздник связан с годовщиной изобретения в области стоматологии - в 1790 году американский врач Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор.

Изначально этот праздник появился в США, однако впоследствии набрал популярность за пределами Америки.